Нгуен Суан Фук переизбран президентом Вьетнама

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам прошедшего сегодня голосования на 1-й сессии Национального собрания (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам 15-го созыва Нгуен Суан Фук был переизбран на пост президента, срок его полномочий составит пять лет. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

В ходе голосования Нгуен Суан Фук получил поддержу всех 483 присутствовавших на сессии депутатов, что составило 96,79% от общего числа членов парламента нынешнего созыва.

5 апреля на 11-й сессии Нацсобрания 14-го созыва премьер-министр Нгуен Суан Фук был избран новым президентом страны. Согласно вьетнамскому законодательству, срок его полномочий подходил к концу к 1-й сессии Нацсобрания 15-го созыва, на которой должно пройти новое голосование по выборам главы государства.

После своего переизбрания Нгуен Суан Фук принес присягу. Он пообещал прислушиваться к мнениям и желаниям различных слоев населения, продолжать продвигать судебную реформу, строить правовое социалистическое государство, вместе с парламентом, правительством и всей политической системой прилагать усилия, тесно следить за претворением в жизнь курса и стратегии по всестороннему развитию страны.-0-