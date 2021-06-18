Нидерланды ослабят коронавирусные ограничения с 26 июня

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нидерланды снимут с 26 июня ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление исполняющего обязанности премьер-министра страны Марка Рютте.

"Цифры двигаются в нужном направлении и достаточно быстро, нагрузка на систему здравоохранения значительно сократилась, поэтому Нидерланды делают большой шаг на пути к полной отмене ограничений, - отметил Марк Рютте. - Практически все будет разрешено при условии соблюдения дистанции в 1,5 м между людьми".

В частности, будут сняты ограничения на число принимаемых дома гостей, отменена рекомендация работать по возможности из дома. Кафе, бары и рестораны смогут принимать неограниченное количество посетителей, если между людьми соблюдается дистанция, возобновятся любительские соревнования. Кроме того, носить маску станет необязательно в магазинах и других закрытых местах, где возможно соблюдение дистанции в 1,5 м. Там, где такая дистанция невозможна, маски будут необходимы. Это относится к общественному транспорту.

С 30 июня в стране вновь будут разрешены массовые мероприятия. Их посетители должны будут предъявлять либо отрицательный тест на коронавирус, либо сертификат о вакцинации. В силе остаются две базовые рекомендации - не пожимать руки и оставаться дома при наличии симптомов коронавируса.-0-