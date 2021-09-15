Нидерланды отменяют правило социального дистанцирования

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нидерланды ослабляют с 25 сентября ряд мер, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, и отменяют правило социального дистанцирования. Об этом сообщает ТАСС.

Правило соблюдения дистанции в 1,5 м между людьми 25 сентября будет отменено. Однако в кафе, барах, ресторанах, театрах и кинотеатрах станет обязательным предъявление так называемого коронавирусного пропуска - свидетельства о вакцинации, недавно перенесенном заболевании или отрицательном результате теста. Исключение составляют музеи и библиотеки. Не изменится допустимое время работы кафе, баров и ресторанов. Возобновят работу клубы и дискотеки, однако они также должны будут закрываться в полночь.

Определенные послабления коснутся проведения фестивалей. Будут разрешены массовые мероприятия внутри помещений без фиксированной рассадки при условии заполнения не более чем на 75% от максимальной вместимости и только для людей с коронавирусным пропуском. Кроме того, будут разрешены многодневные фестивали. Футбольные матчи вновь смогут проводиться при полностью заполненных трибунах.-0-