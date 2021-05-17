Нидерланды отменят часть коронавирусных ограничений 19 мая

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нидерланды планируют снять 19 мая ряд ограничений, введенных для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом заявил сегодня исполняющий обязанности вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта страны Хуго де Йонге, сообщает ТАСС.

"Цифры идут на спад, - констатировал де Йонге в беседе с журналистами после консультаций членов правительства с экспертами. - В основном это эффект вакцинации". Поэтому кабинет министров решил, как это и планировалось ранее, продолжить послабления.

Власти Нидерландов планируют в том числе разрешить открыть парки развлечений и зоопарки, которые смогут принимать посетителей из расчета 10 кв.м на одного человека. Смогут возобновить работу тренажерные залы и бассейны (до 30 человек). Продолжительность работы террас будет увеличена - с 06.00 до 20.00 (в настоящее время они работают с 12.00 до 18.00).

В королевстве с середины декабря 2020 года был введен практически тотальный карантин. В настоящее время на фоне снижения числа случаев госпитализации и смертельных исходов ограничения постепенно отменяются.-0-