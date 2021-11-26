Нидерланды ужесточат меры по борьбе с распространением COVID-19

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Нидерландов планирует ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

По данным источников телеканала, кафе, бары и рестораны, магазины, не продающие товары первой необходимости, театры и кинотеатры, музеи, зоопарки, парки развлечений, тренажерные залы с воскресенья будут закрываться в 17.00 по местному времени.

Учебные заведения останутся открытыми. Кроме того, магазины, продающие товары первой необходимости, по-прежнему будут работать до 20.00. Пока предполагается, что новые меры будут действовать три недели.

На фоне роста числа случаев заражения, госпитализаций и летальных исходов власти Нидерландов ввели ряд ограничений 13 ноября. Ожидается, что о новых мерах предотвращения распространения инфекции власти объявят уже сегодня.-0-