Никакие спасательные меры не помогут при длительной остановке экономики - немецкий эксперт

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, может стоить сотни миллиардов евро и привести к серьезному спаду роста мировой экономики. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил президент немецкого Института экономических исследований Клеменс Фауст.

В условиях распространения коронавируса Германия ввела карантинные меры, которые в значительной мере затронули экономику страны. По мнению Клеменса Фауста, если экономическую деятельность удастся возобновить в ближайшее время, экономический спад может составить 5-6% от ВВП. Однако если остановка экономики займет, к примеру, три месяца, ее спад достигнет 20%, что сопоставимо с мировым кризисом 1930-х годов. "Этого не случалось в истории ФРГ, и такой сценарий, по крайней мере, может привести к экономической дестабилизации. Этого не должно случиться", - отмечает эксперт.

Накануне, 23 марта, правительство Германии одобрило обширный пакет мер для поддержки экономики. В частности, будет создан Фонд экономической стабильности объемом 600 млрд евро.

По мнению Клеменса Фауста, таких мер может быть недостаточно. "Проблема в том, что мы как бы замораживаем экономику, сокращаем производство, а это никак не компенсируют государственные деньги. Пакеты помощи предназначены для поддержания жизни компаний на этапе замораживания и прежде всего для оказания помощи малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям. Но ничто из этого не меняет того факта, что производство стоит на месте, - считает экономист. - Если мы продлим это закрытие (экономики), никакой пакет государственной поддержки не сможет нам помочь".

По словам эксперта, сейчас необходимо восстановить работу экономики, не забывая при этом о борьбе с эпидемией. По его мнению, разумным было бы, например, использовать маски среди всего населения, проводить массовые тесты на коронавирус и дезинфекцию в общественных местах. В этом плане можно позаимствовать опыт азиатских стран. "Если бы мы носили маски по всей стране, мы могли бы, по мнению многих эпидемиологов и врачей, возобновить экономическую деятельность гораздо быстрее", - считает Клеменс Фауст.

Клеменс Фауст - профессор экономики в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана и член научно-консультативного совета при Министерстве финансов Германии. Ранее он возглавлял Центр европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме.-0-

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