Лауреатами Нобелевской премии мира стали Мария Ресса и Дмитрий Муратов

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали филиппинская журналистка Мария Ресса и россиянин Дмитрий Муратов за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

В пресс-релизе на сайте премии говорится, что Мария Ресса и Дмитрий Муратов получили Нобелевскую премию мира за мужественную борьбу за свободу слова. В 2012 году Мария Ресса стала соучредителем цифровой медиа-компании для журналистских расследований Rappler, которую она возглавляет до сих пор. Дмитрий Муратов в 1993 году был одним из основателей издания "Новая газета". С 1995 года он был главным редактором газеты в общей сложности 24 года. Норвежский Нобелевский комитет убежден, что свобода слова и свобода информации помогают обеспечить информированность общественности. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Ресса и Дмитрию Муратову призвано подчеркнуть важность защиты этих основных прав.

В 2020 году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа (World Food Programme, WFP). Она была награждена за усилия по борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в затронутых конфликтом районах и за деятельность в качестве ведущей силы по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов. В 2019 году WFP помогла почти 100 млн человек в 88 странах. Пандемия коронавируса способствовала резкому увеличению числа жертв голода в мире. Перед лицом пандемии лауреат Нобелевской премии 2020 года продемонстрировал впечатляющую способность наращивать свои усилия.

В период с 1901 по 2020 год были вручены 102 Нобелевских премии мира. Лауреатами 25 из них стали организации, причем Международный комитет Красного Креста удостоен этой премии трижды, а Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев - дважды. 17 Нобелевских премий мира получили женщины. На сегодня самым молодым лауреатом является пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которой было 17 лет на момент вручения премии в 2014 году. Старейший лауреат - британский физик и радиобиолог Джозеф Ротблат. На момент вручения премии в 1995 году ему было 87 лет.

Нобелевская неделя началась 4 октября с оглашения имен лауреатов в области физиологии и медицины. Лауреата Нобелевской премии по экономике объявят 11 октября.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. Второй год подряд из-за пандемии церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации составит 10 млн крон ($1,53 млн по текущему курсу).-0-