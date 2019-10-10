Нобелевская премия по литературе присуждена Ольге Токарчук и Петеру Хандке

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нобелевская премия по литературе за 2018 и 2019 годы присуждена Ольге Токарчук и Петеру Хандке, сообщается на официальном сайте премии.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2018 год стала 57-летняя польская писательница Ольга Токарчук "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", говорится в пресс-релизе на сайте премии. Нобелевская премия по литературе за 2019 год присуждена 76-летнему австрийскому писателю Питеру Хандке "за влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта".

Ольга Токарчук - польская писательница и поэтесса, одна из наиболее заметных фигур современной польской литературы, лауреат Букеровской премии. Петер Хандке - австрийский писатель и драматург.

В 2018 году Нобелевская премия по литературе не присуждалась. Ее обладателем в 2017 году стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

С 1901 года были вручены 110 Нобелевских премий по литературе. На сегодняшний день этой премии удостоены 14 женщин. Самым молодым лауреатом Нобелевской премии по литературе стал 41-летний Редьярд Киплинг (1907 год), получивший всемирную известность благодаря своей "Книге джунглей". Старейшим лауреатом является Дорис Лессинг (2007 год), которую наградили в возрасте 88 лет. Ни один из лауреатов Нобелевской премии по литературе не награждался дважды.

Нобелевская неделя началась 7 октября с оглашения имен лауреатов в области физиологии и медицины. 8 октября были назван обладатели премии по физике, 9 октября - лауреаты в области химии, 11 октября назовут обладателя Нобелевской премии мира. Лауреата Нобелевской премии по экономике объявят 14 октября.-0-