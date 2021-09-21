Номинантов на премию Grammy представят 23 ноября

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинанты на американскую музыкальную премию Grammy будут объявлены 23 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национальной академии искусства и техники грамзаписи, присуждающей престижную награду.

К участию в отборе претендентов на Grammy будут допущены композиции или альбомы, увидевшие свет с 1 сентября 2020 года по 30 сентября текущего года. С 22 октября по 5 ноября проведут первый раунд тайного голосования членов академии, по итогам которого 23 ноября будут объявлены номинанты на музыкальную премию.

С 6 декабря по 5 января 2022 года пройдет второй раунд тайного голосования. 31 января, как сообщалось ранее, в комплексе "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе пройдет 64-я церемония вручения премии. В отличие от предыдущей церемонии, формат проведения которой был изменен на фоне пандемии, в этот раз вручение Grammy пройдет в обычном формате.-0-