"Нормандская четверка" выражает приверженность установлению перемирия в Донбассе до конца года

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники парижской встречи "нормандской четверки" выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита президентов Германии, Франции, России и Украины, прошедшего в Елисейском дворце, сообщает ТАСС.

Участники саммита также выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера. Во время встречи была достигнута договоренность об обмене пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" до 31 декабря текущего года. В итоговом заявлении также подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений. Кроме того, до конца марта 2020 года планируется развести силы в трех новых пунктах в Донбассе.

На итоговой пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что переговоры лидеров "нормандского формата" были плодотворными. Он также подчеркнул, что во время саммита состоялась первая встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Их двустороння встреча с участием членов делегаций продолжалась около часа. Президенты России и Украины также провели встречу в формате один на один, которая длилась около 10 минут. Отмечается, что тема Крыма не обсуждалась. Касаясь темы прав русскоязычного населения в Украине, Владимир Зеленский сказал, что не видит проблемы в использовании русского языка в стране и назвал себя русскоязычным человеком и русскоязычным президентом.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что сторонам удалось преодолеть "время затишья" в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Владимир Путин заявил о потеплении в ситуации с урегулированием кризиса в Украине, отметив, что процесс развивается в правильном направлении.

Также сообщается, что следующая встреча "нормандской четверки" должна состояться через четыре месяца. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот саммит пройдет в Берлине.-0-

Путин и Зеленский в Елисейском дворце обсуждают совместную декларацию "Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.