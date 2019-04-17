Нотр-Дам-де-Пари будет закрыт на 5-6 лет

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотр-Дам-де-Пари, сильно пострадавший после пожара 15 апреля, будет закрыт на протяжении пяти-шести лет, сообщает британский телеканал Sky News , ссылаясь на слова настоятеля храма Патрика Шове.

Патрик Шове также отметил, что ему неизвестно, как в дальнейшем сложится судьба 67 людей, служивших в храме.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери должен быть восстановлен в течение пяти лет. В ближайшее время правительство предложит законопроект о реконструкции храма. Документ будет предусматривать создание государственного учреждения, которое займется вопросами финансирования, сбора пожертвований и выполнения восстановительных работ.

Пожар в Нотр-Даме начался 15 апреля примерно в 18.50 по местному времени. Возгорание произошло на верхних уровнях здания. По предварительной информации, очаг мог находиться на строительных лесах. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. Причины инцидента выясняются. Прокуратура считает, что пожар произошел вследствие несчастного случая.-0-

Фото Sky News

Франция проведет международный конкурс архитекторов для восстановления Нотр-Дама Вопрос реконструкции собора рассматривался сегодня на заседании правительства Франции. По словам премьер-министра Эдуарда Филиппа, конкурс организуется с целью создания нового шпиля, который будет адаптирован к вызовам нашего времени.