Новак: искусственный отказ от традиционных энергоресурсов приведет к еще большим кризисам

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 16 февраля 2022
Минск +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:33 Шулейко: находящиеся на амбулаторном лечении по COVID смогут проголосовать на дому Регионы
15:24 В Борисове задержаны два распространителя психотропов Происшествия
15:21 Выставка изделий народного творчества откроется в Национальной библиотеке Афиша
15:15 Белорусские и российские летчики провели условный воздушный бой на "Союзной решимости" Общество
15:09 Польша может приостановить внесение взносов в бюджет ЕС В мире
15:09 Рунец: проект Основного закона не просто соответствует духу времени, а опережает его Общество
15:08 ГАИ Минской области проведет комплексное мероприятие "Чистые стекла" Регионы
15:01 Безработица в ЕАЭС сократилась на 67%, самый низкий уровень зафиксирован в Беларуси Экономика
15:00 У столицы Таиланда появится новое официальное иностранное название В мире
15:00 Совбез РФ назвал главную цель размещения американских войск в Европе В мире
14:59 Сергеенко о Пинском районе: в 2021 году сработали неплохо, но есть незадействованные резервы Регионы
14:56 Резиденты СЭЗ в 2021 году сформировали пятую часть основных республиканских показателей Экономика
14:46 Финал проекта "100 идей для Беларуси" состоится 22 февраля Общество
14:43 В Беларуси за сутки в ДТП погибли шесть человек Происшествия
14:39 Белорусский фристайлист Станислав Гладченко не попал в олимпийский суперфинал Спорт
14:38 Минэнерго обсудило с "Газпромом" формирование объединенного рынка газа СГ Экономика
14:33 Два участника массовых беспорядков выплатят "Минсктрансу" Br14 тыс. Происшествия
14:32 Три легковушки столкнулись на проспекте Независимости в Минске Происшествия
14:29 В Лунинце осудили женщину, доверившую пьяному мужу управление автомобилем Происшествия
14:21 Хоккеисты сборной Финляндии вышли в полуфинал Олимпийских игр Спорт
14:17 Продажа билетов на "Славянский базар в Витебске" стартует 18 февраля Культура
14:17 Два смертельных ДТП произошло за сутки в Гомельской области Происшествия
14:14 В Гомельской области выросло число аварий с участием автомобилей такси Регионы
14:09 Беларусь и Латвия обсудят вопросы контроля над вооружениями Общество
14:08 Анфимов: Гродненская область полностью готова к проведению референдума Регионы
14:01 Анфимов: по мере приближения референдума интерес к нему наблюдателей повышается Общество
13:52 Новак: искусственный отказ от традиционных энергоресурсов приведет к еще большим кризисам В мире
13:49 Дирекция "Славянского базара в Витебске" рассказала о новинках фестиваля Культура
13:45 В бразильском Петрополисе из-за ливней введен режим ЧП, погибли 34 человека В мире
13:41 Датчики средней скорости установят на участках трасс М8 и М10 в Гомельской области Регионы
Все новости
Все новости
В мире
16 февраля 2022, 13:52

Новак: искусственный отказ от традиционных энергоресурсов приведет к еще большим кризисам

Фото из архива
Фото из архива

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искусственный отказ от традиционных энергоресурсов неизбежно приведет к еще большим кризисам. Об этом написал вице-премьер России Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика", сообщает ТАСС.

"По нашему мнению, гарантировать стабильность энергетических рынков в перспективе может только баланс источников энергии. То есть искусственный отказ от традиционных энергоресурсов, который сегодня стремится навязать ряд стран, будет неизбежно приводить к еще большим, чем текущий, энергетическим, а затем экономическим и, возможно, политическим кризисам", - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что в контексте декарбонизации особое внимание в обеспечении мирового сообщества надежной, доступной и экологичной энергией должно быть обращено в сторону развития атомной энергетики и газовой промышленности.

Природный газ в ближайшей перспективе также останется не только востребованным и надежным энергоресурсом, но и эффективной основой в борьбе с изменением климата, отметил Александр Новак. "Объем выбросов СО2 на газовых электростанциях примерно на 50% меньше, чем на угольных. Это самый чистый углеродный источник энергии. Уверен, что газ, как и атомную генерацию, необходимо рассматривать как чистый источник энергии. Именно газ в процессе энергоперехода будет играть роль гаранта энергобезопасности", - считает Александр Новак.

Вице-премьер назвал основные причины энергетического кризиса в Европе. По его словам, ими стали попытка ограничить финансирование традиционных источников энергии, а также превышение спроса над предложением из-за восстановления экономики после пандемии. По его мнению, из-за этого цены на газ и уголь на мировых рынках во второй половине прошлого года подскочили в несколько раз.

"Европа в последние годы делала ставку на альтернативные источники энергии. Однако в прошлом году наблюдались слабые ветра в Северном море, что существенно снизило выработку электроэнергии на ветровых электростанциях. Например, в 2021 году в Дании объем выработки энергии на ВЭС составлял около 75% от нормы, а в сентябре лишь около 50%. Помимо этого, наступление осени ожидаемо снизило объемы генерации на солнечных электростанциях", - отметил он.

Толчком к развитию европейского энергетического кризиса послужило ускоренное восстановление промышленного производства, холодная зима и жаркое лето прошлого года, что потребовало дополнительной энергии. Итогом стал дефицит энергоресурсов, добавил Александр Новак.

"Значительную роль здесь сыграл как раз стремительный отказ от сотен угольных и газовых электростанций и атомной генерации, мощности которых не были в результате замещены альтернативной генерацией", - подчеркнул вице-премьер.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
энергетика
Новости рубрики В мире
Фото AP Photo Польша может приостановить внесение взносов в бюджет ЕС
Фото Википедии У столицы Таиланда появится новое официальное иностранное название
Фото из архива Совбез РФ назвал главную цель размещения американских войск в Европе
Фото РИА Новости В бразильском Петрополисе из-за ливней введен режим ЧП, погибли 34 человека
Фото из архива Инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума
Фото из архива В России за сутки выявили 179 284 случая заражения коронавирусом
Главное
Александр Лукашенко Предлагается серьезная корректировка норм по земельным отношениям. Лукашенко поставил принципиальные вопросы
Макей: Беларусь концептуально переосмыслила внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты
Сергеенко: развитие сельского хозяйства позволяет Беларуси обеспечивать продовольствием себя и успешно экспортировать
В Беларуси с 1 сентября выдано более 45 тыс. ID-карт
Топ-новости
Сергеенко: люди проявляют достаточно высокий интерес к референдуму
Макей рассказал о повестке предстоящих переговоров Лукашенко и Путина
Грабовский о тренировках с Лукашенко: темп очень высокий
Минэнерго обсудило с "Газпромом" формирование объединенного рынка газа СГ
Больше отечественных товаров на полках и снижение себестоимости: МАРТ о мерах по стабилизации цен
Дирекция "Славянского базара в Витебске" рассказала о новинках фестиваля
Беларусь и Латвия обсудят вопросы контроля над вооружениями
Белорусы с ID-картами и биометрическими паспортами смогут проголосовать на референдуме
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 февраля из-за сильного ветра
ГПК: Литва и Польша оформили лишь 60% фур от суточной нормы
Беларусь и Куба заинтересованы в углублении всестороннего сотрудничества
"БКМ Холдинг" презентовал электрогрузовик
"Цифры на сердце". Экспозицию к 100-летию Михаила Савицкого представят в музее ВОВ
"Гомсельмаш" подписал меморандум о поставке в страны Африки продукции на более чем $3 млн
Доллар и евро на торгах 16 февраля подешевели, российский рубль подорожал
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.