Новак: искусственный отказ от традиционных энергоресурсов приведет к еще большим кризисам

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искусственный отказ от традиционных энергоресурсов неизбежно приведет к еще большим кризисам. Об этом написал вице-премьер России Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика", сообщает ТАСС.

"По нашему мнению, гарантировать стабильность энергетических рынков в перспективе может только баланс источников энергии. То есть искусственный отказ от традиционных энергоресурсов, который сегодня стремится навязать ряд стран, будет неизбежно приводить к еще большим, чем текущий, энергетическим, а затем экономическим и, возможно, политическим кризисам", - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что в контексте декарбонизации особое внимание в обеспечении мирового сообщества надежной, доступной и экологичной энергией должно быть обращено в сторону развития атомной энергетики и газовой промышленности.

Природный газ в ближайшей перспективе также останется не только востребованным и надежным энергоресурсом, но и эффективной основой в борьбе с изменением климата, отметил Александр Новак. "Объем выбросов СО2 на газовых электростанциях примерно на 50% меньше, чем на угольных. Это самый чистый углеродный источник энергии. Уверен, что газ, как и атомную генерацию, необходимо рассматривать как чистый источник энергии. Именно газ в процессе энергоперехода будет играть роль гаранта энергобезопасности", - считает Александр Новак.

Вице-премьер назвал основные причины энергетического кризиса в Европе. По его словам, ими стали попытка ограничить финансирование традиционных источников энергии, а также превышение спроса над предложением из-за восстановления экономики после пандемии. По его мнению, из-за этого цены на газ и уголь на мировых рынках во второй половине прошлого года подскочили в несколько раз.

"Европа в последние годы делала ставку на альтернативные источники энергии. Однако в прошлом году наблюдались слабые ветра в Северном море, что существенно снизило выработку электроэнергии на ветровых электростанциях. Например, в 2021 году в Дании объем выработки энергии на ВЭС составлял около 75% от нормы, а в сентябре лишь около 50%. Помимо этого, наступление осени ожидаемо снизило объемы генерации на солнечных электростанциях", - отметил он.

Толчком к развитию европейского энергетического кризиса послужило ускоренное восстановление промышленного производства, холодная зима и жаркое лето прошлого года, что потребовало дополнительной энергии. Итогом стал дефицит энергоресурсов, добавил Александр Новак.

"Значительную роль здесь сыграл как раз стремительный отказ от сотен угольных и газовых электростанций и атомной генерации, мощности которых не были в результате замещены альтернативной генерацией", - подчеркнул вице-премьер.-0-