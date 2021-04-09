Новые российские вакцины от коронавируса испытали на обезьянах

9 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Две новые российские вакцины от коронавируса успешно прошли доклинические испытания на приматах, сообщает ТАСС.

Испытания вакцин на приматах проходили в НИИ медицинской приматологии в Сочи. Как отмечают специалисты, обезьяна - лабораторный двойник человека, потому полученные от испытаний данные с минимальной коррекцией можно перенести на людей.

Доклинические испытания на приматах позволяют определить титр антител, которые вырабатываются при вакцинации. Этот показатель определяет степень защиты организма от вирусной инфекции. Побочных эффектов после введения вакцин обезьянам выявлено не было.

Сыворотки приматов после введения вакцин направлены разработчикам. После успешных доклинических испытаний новых вакцин последует стадия клинических - на людях.-0-