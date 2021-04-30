Новый локдаун резко обвалил экономику Германии

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый локдаун, введенный в Германии во время третьей волны пандемии коронавируса, резко обвалил экономику страны, сообщает Deutsche Welle.

В первом квартале 2021 года объем ВВП страны сократился в квартальном исчислении на 1,7%, сообщило Федеральное статистическое ведомство, что выше прогнозов, которые ранее давали экономисты.

Причиной нового обвала экономики стали дальнейшие антикоронавирусные ограничения, из-за которых сильно пострадал потребительский спрос. Ранее немецкая экономика на протяжении двух кварталов подряд демонстрировала рост: в 4-м квартале 2020 года - на 0,5%, а в 3-м - на 8,7%.

В свою очередь европейское статистическое ведомство Eurostat 30 апреля констатировало, что новое ослабление активности рынка в Германии затянуло в минус и экономику всей еврозоны. Согласно предварительным данным, совокупный ВВП стран еврозоны сократился за первый квартал текущего года на 0,6%.-0-