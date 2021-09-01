Новый Орлеан ввел комендантский час для предотвращения преступности в обесточенном городе

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обесточенном после урагана "Ида" Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели комендантский час в темное время суток. Эта мера должна предотвратить рост преступности во время отсутствия электричества, сообщает Deutsche Welle.
"Я подписала распоряжение о введении комендантского часа в городе, которое вступает в силу немедленно для всех жителей с 20.00 до 6.00", - сообщила сегодня мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл на своей странице в Twitter.
Как пояснила мэр, мера вводится для предотвращения преступности. Ураган вывел из строя систему электроснабжения Нового Орлеана, погрузив город во тьму в ночное время. Местная полиция уже арестовала несколько человек за кражи.
Власти города надеются, что электроснабжение удастся восстановить уже сегодня вечером. Латойя Кантрелл подчеркнула, что это не означает скорого возвращения всего 400-тысячного города к нормальной жизни. В первую очередь электропитание будет подано в объекты критической инфраструктуры - больницы и экстренные службы.
Как сообщает телекомпания NBC, по меньшей мере шесть человек стали жертвами урагана "Ида", обрушившегося 29 августа на побережье Мексиканского залива. Местные власти назвали циклон самым мощным в истории региона с 1850 года. В пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь властям штата Луизиана из-за урагана "Ида", признанного крупным стихийным бедствием.-0-