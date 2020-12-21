Новый штамм коронавируса обнаружен в Италии

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый, более заразный, штамм коронавируса вслед за Великобританией обнаружен и в Италии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство здравоохранения Италии.

По данным ведомства, новый штамм был обнаружен в одном из римских военных госпиталей у пациента, который недавно прибыл из Великобритании.

Эксперты считают, что новый штамм стал причиной вспышки заболевания, зафиксированной в последние дни на юге Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса до 70% более заразная, нежели известный до этого штамм. В связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии 20 декабря был введен более жесткий локдаун.

Европейские страны с сегодняшнего дня приостанавливают авиасообщение с Великобританией. О соответствующем решении сообщили власти Германии, Нидерландов, Швейцарии, Чехии, Болгарии, Латвии. Поскольку Франция закрыла свои границы для въезда из Великобритании, британские власти были вынуждены закрыть на выезд порт в Дувре и туннель под проливом Ла-Манш, соединяющий британские острова с европейским континентом.

Кроме ряда европейских стран, рейсы из Великобритании уже перестали принимать Канада, Турция и Израиль. Саудовская Аравия решила закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы.-0-