Новый тип коронавируса может распространиться в другие страны - ВОЗ

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый тип коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в городе Ухань (Китай), может стремительно распространиться в другие страны, сообщает Reuters.

Случаи заражения уже подтверждены в Республике Корея, Японии и Таиланде. ВОЗ направила в больницы по всему миру директивы по профилактике и борьбе с инфекцией. Во всех странах мира усилена проверка путешественников, прибывающих из Китая.

Исследователи все еще пытаются определить происхождение коронавируса. По данным ВОЗ, основным его источником является, скорее всего, животное. Известно, что инфекция передается от человека к человеку. Среди симптомов - жар, кашель и затрудненное дыхание. Поскольку эти симптомы похожи на многие другие респираторные заболевания, необходим дополнительный скрининг.

31 декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. По данным на 20 января, в Китае количество зараженных составило 291 человек, шесть человек погибли.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-