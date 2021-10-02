Новый вид древних родственников крокодилов нашли в Китае

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-востоке Китая группа исследователей обнаружила новый вид параллигаторидов, сообщает Синьхуа.

Окаменелости древнего позвоночного животного были найдены в городе Яньцзи в провинции Цзилинь. Новый вид получил название Yanjisuchus longshanensis.

Останки древнего крокодила изучили в Институте палеонтологии позвоночных и палеоантропологии при Академии наук Китая. Согласно результатам, эти древние позвоночные животные жили в среднем меловом периоде около 101 млн лет назад, когда климат в регионе был теплым и влажным.

Открытие, по мнению ученых, является очень важным, поскольку оно помогает понять эволюцию крокодиломорф, влияния климата на их разнообразие, а также происхождения современных крокодилов.-0-