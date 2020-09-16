Новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга утвержден сегодня на пост премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию голосования в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Кандидатуру поддержало большинство депутатов ключевой нижней палаты парламента. В соответствии с конституцией она имеет решающее слово при избрании главы правительства. За Ёсихидэ Сугу проголосовали 314 из 462 депутатов нижней палаты, кроме того, он получил большинство голосов и в верхней палате.

В ближайшие часы новый премьер-министр объявит состав своего кабинета. Ожидается, что большинство ключевых постов будут за министрами, которые входили в состав последнего правительства Синдзо Абэ. Так, останутся на местах министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр финансов Таро Асо, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба, а также министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото и министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура. Министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, отвечающий в правительстве за развитие экономических связей с Россией, получит переназначение.

На прошедшем 14 августа в Токио съезде Либерально-демократической партии 71-летний Ёсихидэ Суга избран новым председателем абсолютным большинством голосов.-0-

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку Парламент Японии проголосует за кандидатуру нового премьер-министра, которым должен стать новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга. Далее он объявит состав нового правительства.