Обед на взлетно-посадочной полосе оказался хитом в Японии

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшая авиакомпания Японии предлагает первоклассный обед в припаркованном самолете по цене $540 порцию. Сообщает BBC.

All Nippon Airways (ANA) начала предлагать эту услугу в марте и добавила больше слотов на апрель после того, как они быстро распродались. Ряд авиакомпаний творчески подумали о том, что делать с самолетами на земле во время пандемии.

Перед мировой авиационной отраслью стоит сложнейшая задача выживания в условиях жесткого карантина и ограничений на поездки, которые уже нанесли вред некоторым перевозчикам.

Многие придумали творческие способы увеличения своих доходов, когда популярными стали «полеты в никуда», а также питание на борту самолетов на земле.

В октябре Singapore Airlines предложила посетителям возможность пообедать в стационарном Airbus A380, припаркованном в главном аэропорту города. Несмотря на ценник до 380 фунтов стерлингов, билеты на первые два места были распроданы за полчаса.

Японский ресторан ANA проходит в самолете Боинг-777, припаркованном в аэропорту Ханэда в Токио.

В то время как место в первом классе стоит 59 800 иен, посетители могут выбрать более дешевый бизнес-класс за 29 800 иен. Идея «ресторана с крыльями» была придумана сотрудниками, которые хотели более эффективно использовать припаркованный самолет.

На прошлой неделе British Airways также представила свое первоклассное меню через своего партнера по кейтерингу DO & Co, хотя эти блюда предназначены для доставки на дом. Есть выбор из четырех различных наборов еды для домашнего приготовления, каждый из которых обслуживает два человека и стоит от 80 фунтов стерлингов.-0-