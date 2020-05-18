Объединение национальных новостных агентств ОИС провело виртуальный форум по борьбе с коронавирусом

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединение национальных новостных агентств (UNA) Организации исламского сотрудничества (ОИС) 16 мая провело первый форум на тему "Роль новостных агентств в поддержке усилий против коронавируса", сообщает АЗЕРТАДЖ.

Форум UNA, в котором приняли участие около 50 руководителей новостных агентств и дипломатических миссий, прошел в формате видеоконференции.

Участники форума сошлись во мнении, что несмотря на большое количество различных СМИ официальные новостные агентства в период пандемии остаются источником точной и достоверной информации. "Именно наши структуры оказывают информационную поддержку стратегии борьбы правительств с кризисом, участвуют в предотвращении дезинформации, являющейся более опасной, чем последствия вируса. Поэтому борьба агентств с фейковыми новостями должна стать составной частью дела по борьбе с вирусом. АЗЕРТАДЖ наряду с борьбой с фейковыми новостями выполняет также необходимую просветительскую работу, распространяет информационные материалы, связанные с вирусом", - отметил председатель правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов.

В завершении форума было подчеркнуто, что пандемия еще раз показала важную роль информационных агентств в обществе, а также необходимость активизации совместных усилий по обмену информацией о борьбе с коронавирусом.-0-