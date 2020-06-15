Объем экспорта в еврозоне упал почти на треть из-за коронавируса

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы экспорта и импорта в еврозоне значительно упали из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Согласно обнародованным сегодня данным Европейского статистического ведомства, в апреле этого года объем экспорта из еврозоны составил 136,6 млрд евро, что на 29,3% меньше, чем в апреле 2019-го. Объемы импорта упали с 177,8 млрд евро до 133,7 млрд евро (минус 24,8%).

В результате негативная динамика отразилась на общем профиците торгового баланса, который снизился с 15,5 млрд евро до 2,9 млрд евро. Внутри зоны евро объемы торговли сократились на 32,2%.

Если говорить о Германии, одной из ведущих экономик ЕС, то здесь с марта по апрель экспорт упал примерно на четверть, а импорт - на 5%. Ранее в Федеральном статистическом ведомстве Германии констатировали, что объем ввоза в страну сокращается уже третий месяц подряд. Надежд на коренное улучшение ситуации в настоящее время нет: промышленные заказы из-за рубежа в апреле упали на 28,1% из-за рецессии на таком важнейшем для Германии рынке сбыта, как США.

Значительное снижение объемов вывоза товаров из ФРГ на фоне пандемии коронавируса также обусловлено закрытием границ на внутриевропейском рынке, ограничениями в торговле и передвижении во всем мире, а также масштабными перебоями на воздушном и морском транспорте.-0-