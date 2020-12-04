Образцы российской вакцины "Спутник V" доставлены в Узбекистан

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия передала в Узбекистан образцы вакцины "Спутник V" от коронавируса нового типа, сообщается на сайте Минпромторга РФ.

Как отмечают в ведомстве, образцы переданы для проведения испытаний необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.

В ближайшее время общий объем произведенной вакцины "Спутник V" достигнет 2 млн доз, что позволит начать вакцинацию населения в России. Объемы производства и ввода вакцины в гражданский оборот постоянно увеличиваются.

Клинические испытания вакцины уже идут в Беларуси, Венесуэле, ОАЭ, Индии, ведется работа с регуляторами Бразилии, Аргентины и других стран. Общее число добровольцев, участвующих в клинических исследованиях "Спутника V" за рубежом, превысит 5 тыс. человек.

Партия вакцины была ранее направлена для лабораторных исследований в Венгрию и Сербию. Также состоялись визиты в Россию Французского научного комитета по вакцинам от коронавируса и делегации из Венгрии для обсуждения вопросов сотрудничества, включая возможность производства вакцины "Спутник V" в этих странах.

Заключены договоренности с компаниями из Индии, Бразилии, Китая, Республики Корея и еще четырех стран о производстве вакцины "Спутник V" за пределами России совокупным объемом до 500 млн доз в год. Ведутся переговоры с крупнейшими международными организациями и институтами, в том числе с ВОЗ, для ускоренной регистрации и преквалификации российской вакцины, а также с Европейским медицинским агентством для получения разрешения на обращение вакцины в ЕС.

Показатели эффективности вакцины "Спутник V" - свыше 95%. Они продемонстрированы в рамках масштабных клинических исследований с участием 40 тыс. добровольцев в России.-0-

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