Обвал случился на шахте в Донецкой области

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один шахтер погиб, еще двое получили травмы в результате обвала на шахте в Донецкой области. Об этом сообщил ТАСС.

40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка получили тяжелые телесные повреждения, а 27-летний проходчик погиб на месте.

Прокуратура начала проверку соблюдения правил техники безопасности.-0-