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Обвал случился на шахте в Донецкой области

В мире 14.04.2019 | 23:25

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один шахтер погиб, еще двое получили травмы в результате обвала на шахте в Донецкой области. Об этом сообщил ТАСС.

40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка получили тяжелые телесные повреждения, а 27-летний проходчик погиб на месте.

Прокуратура начала проверку соблюдения правил техники безопасности.-0-

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полезные ископаемые, травматизм, Украина
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