Очередная массовая акция протеста проходит в Ереване

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площади Свободы в Ереване стартовал митинг, инициированный представителями 16 партий, с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, стороны собрались на митинг, чтобы представить свой выход из ситуации.

"Сегодня в 16.00 всех лидеров партий вызвали в Специальную следственную службу для объяснений, но наша борьба не прекратится", - заявил на митинге один из его организаторов.

"Если мы хотим изменить что-то, то Пашинян должен уйти. Тот, кто подписал капитуляцию, не может дальше править нашей страной", - заявил один из инициаторов акции протеста, экс-премьер Грант Багратян, сообщает ТАСС.

Полиция потребовала остановить митинг, напомнив, что подобные массовые собрания запрещены в условиях объявленного в стране военного положения. Сейчас на месте акции несут усиленную службу полицейские, к площади также стянут ОМОН, о задержаниях пока не сообщается.

Как передает РИА Новости, к демонстрантам присоединились люди в военной форме, они заявили, что недавно вернулись с передовой. Полиция задержала одного мужчину в камуфляже, который, по словам протестующих, был провокатором.

Перед началом сегодняшнего митинга лидер партии "Альянс" Тигран Уриханян написал на своей странице в Facebook, что покидает инициативу 17 партий. Он призвал все партии, независимо от политических разногласий, объединиться с идеями конституционности и стабильности, чтобы не допустить краха государственности.

9 ноября президент России, премьер-министр Армении и президент Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Нагорном Карабахе будут размещены российские миротворцы.

После обнародования совместного заявления лидеров трех стран в Ереване начались массовые протесты с призывами немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие считают, что главе правительства Армении не следовало принимать значимое для страны решение без обсуждения с широкой общественностью. Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе после соответствующей рекомендации со стороны Вооруженных Сил Армении. Также премьер отметил, что в Армении были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны.-0-