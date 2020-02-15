Один человек убит и четверо ранены при перестрелке в центре Берлина

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Берлина продолжает розыск участников перестрелки, произошедшей накануне вечером возле концертно-спортивного зала "Темподром" в районе Кройцберг. В результате стрельбы один человек был убит, еще четверо получили ранения, предполагаемые участники инцидента скрылись, сообщает Deutche Welle.

Всех посетителей "Темподрома" вывели из здания. Место преступления было оцеплено стражами порядка, вооруженными автоматами, до утра 15 февраля. Полицейские проверили окрестные парки и дворы.

Пока полиция заявляет, что не располагает никакой дополнительной информацией об инциденте.-0-