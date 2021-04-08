Один из богатейших людей Великобритании найден мертвым в собственном доме

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одного из самых богатых людей Великобритании, владельца отелей Ричарда Лексингтона Саттона нашли убитым в собственном доме, передает МИР 24 со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Правоохранители обнаружили на теле Саттона большое количество ножевых ранений. Рядом с ним обнаружили его супругу Энн Шрайбер – она также получила несколько ножевых ранений, но выжила. Сейчас она находится в больнице в критическом состоянии.

Отмечается также, что в графстве Дорсет был задержан предполагаемый подозреваемый в убийстве. Его личность не раскрывается, ведется расследование.

По данным британской прессы, Саттон является потомственным аристократом и владельцем двух пятизвездочных отелей в Лондоне. Состояние его семьи оценивается в более чем 300 миллионов фунтов стерлингов.