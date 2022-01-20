Один из крупнейших коралловых рифов обнаружили возле берегов Таити

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские исследователи обнаружили у побережья Таити совершенно здоровый коралловый риф, который по своим размерам является одним из крупнейших в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на ЮНЕСКО.

Риф протяженностью 3 км расположен на глубине от 30 м до 65 м в так называемой сумеречной зоне. По словам ученых, раньше считалось, что такие рифы находятся не глубже 25 м. Еще одной из основных особенностей рифа является его первозданное состояние, что довольно редко в эпоху глобального потепления.

"Обнаружение этого рифа в таком первозданном состоянии является хорошей новостью и может вдохновить на будущие природоохранные мероприятия. Мы считаем, что расположенные на большей глубине кораллы могут быть лучше защищены от глобального потепления", - заявила исследователь Национального центра научных исследований (CNRS) Франции Летиcия Хедуэн.

Как сообщает телеканал "Мир 24", в настоящее время кораллы по всему миру страдают от роста температур и загрязнения океанских вод. Во многих местах они начинают обесцвечиваться, что указывает на серьезное заболевание, способное привести к гибели рифа. Негативное влияние оказывают и стихийные бедствия.

В пресс-службе ЮНЕСКО сообщили, что данная миссия стала частью кампании по картографии океанического дна. Кроме того, период с 2021 по 2030 год объявлен в международной организации "Десятилетием океанических исследований для устойчивого развития".

В ЮНЕСКО отмечают, что коралловые рифы являются важным источником пищи для других организмов, поэтому их обнаружение может помочь в исследованиях биоразнообразия. В то же время сами рифы обеспечивают защиту от береговой эрозии и даже цунами, а организмы, обитающие на кораллах, могут быть важны для медицинских исследований.-0-