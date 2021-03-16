Один регион Хорватии приостановил применение вакцины AstraZeneca

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Копривницко-Крижевацкой жупании (административно-территориальная единица страны) в северной части Хорватии на фоне приостановки в соседних странах использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca приняли аналогичное решение. Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении регионального штаба гражданской защиты, сообщает ТАСС.

Требование о приостановке вакцинации пока действует до 18 марта, когда ожидается объявление Европейским агентством лекарственных средств (EMA) заключения по указанному препарату.

В Хорватии к настоящему времени использовано почти 85 тыс. доз вакцины AstraZeneca. На данный момент решение о приостановке применения препарата приняли власти только одного региона, что вызвало критику со стороны Министерства здравоохранения. На национальном уровне об отказе от этой вакцины речи пока не идет.

Ранее ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca. Этому поспособствовали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Как ожидается, Европейское агентство лекарственных средств 18 марта должно дать заключение по поводу случаев смерти пациентов после прививок этим препаратом.-0-