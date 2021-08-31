ОДКБ не планирует вводить войска в Афганистан

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведет оборонительную политику и не планирует вводить войска в Афганистан. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась в эфире телеканала "Мир 24", сообщает ТАСС.

"Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ - это исключительно оборонительная военно-политическая организация. Она может применять коллективные оборонительные силы только в пределах зоны ответственности ОДКБ", - сказал Станислав Зась, отвечая на вопрос, будет ли организация вводить войска в Афганистан.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Страны Запада эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-