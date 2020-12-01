ОДКБ скорректирует план развертывания КСОР с учетом нынешней обстановки - Шойгу

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОДКБ изменит план оперативного развертывания своих Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) с учетом текущей военно-политической обстановки. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам заседания Совета министров обороны ОДКБ, сообщает ТАСС.
По словам Сергея Шойгу, участники заседания подробно обсудили военно-политическую обстановку на границах организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера.
"Приняли решение о переработке документов плана оперативного развертывания Коллективных сил оперативного реагирования с учетом современных реалий", - отметил Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ уточнил, что участники заседания определили направления развития военной составляющей в ближайший период, когда председательствовать в ОДКБ будет Таджикистан, а также спланировали развитие военного сотрудничества на пятилетний период.
"В рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск ОДКБ одобрили проект межгосударственного соглашения, регламентирующего данные вопросы", - добавил российский министр.-0-