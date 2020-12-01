Заседание Совета министров обороны стран ОДКБ состоялось в режиме видео-конференц-связи

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершилось очередное заседание Совета министров обороны государств - членов ОДКБ. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В заседании по видео-конференц-связи приняли участие главы оборонных ведомств вооруженных сил стран ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин довел до сведения участников заседания информацию о ситуации, складывающейся в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Был заслушан доклад министра обороны Таджикистана о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере на период председательства Таджикистана в организации в 2021 году.

На заседании рассмотрены и утверждены проект Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности, проект протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года, проект решения Совета коллективной безопасности "О Концепции комплексного системного подхода к обеспечению и контролю качества совместно разрабатываемой и производимой в рамках Организации Договора о коллективной безопасности продукции военного назначения на протяжении всего жизненного цикла", а также проект решения Совета коллективной безопасности "О дополнительных мерах по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности".-0-