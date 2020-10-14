Огонь не утихает – мирные жители остаются заложниками нагорнокарабахского конфликта

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения и Азербайджан продолжают заявлять о новых разрушениях и пострадавших на линиях соприкосновения. Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, военные действия не останавливаются с двух сторон. Мирные жители остаются под обстрелом и вынуждены спасаться от боевых ударов в убежищах. В городах и селах разрушены дома, инфраструктура. Мировое сообщество пытается урегулировать ситуацию путем переговоров и призывает стороны немедленно прекратить огонь и начать гуманитарное перемирие.

Красный Крест выражает надежду на соблюдение прекращения огня в Нагорном Карабахе Международный комитет Красного Креста (МККК) выражает надежду на соблюдение сторонами конфликта в Нагорном Карабахе режима прекращения огня. Об этом заявил на брифинге в Женеве региональный директор МККК по Евразии Мартин Шуэпп.

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Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

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Фото АРМЕНПРЕСС

ООН назвала неприемлемыми нарушения режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта

В ООН разочарованы сообщениями о нарушениях режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта и считают такие нарушения неприемлемыми.

"Генеральный секретарь осуждает любые нападения на районы, в которых проживает гражданское население, и сожалеет о гибели людей", - сказал пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик. Он напомнил, что в выходные глава ООН выступил с заявлением, в котором приветствовал договоренность о прекращении огня в гуманитарных целях, о которой было объявлено 9 октября в Москве главами МИД России, Азербайджана и Армении. Читать далее

Нагорнокарабахский конфликт: соглашение о прекращении огня пока не соблюдается Мировое сообщество призывает Армению и Азербайждан прекратить огонь и продолжает предпринимать посреднические усилия, направленные на урегулирование ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.