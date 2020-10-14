Огонь не утихает – мирные жители остаются заложниками нагорнокарабахского конфликта

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения и Азербайджан продолжают заявлять о новых разрушениях и пострадавших на линиях соприкосновения. Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, военные действия не останавливаются с двух сторон. Мирные жители остаются под обстрелом и вынуждены спасаться от боевых ударов в убежищах. В городах и селах разрушены дома, инфраструктура. Мировое сообщество пытается урегулировать ситуацию путем переговоров и призывает стороны немедленно прекратить огонь и начать гуманитарное перемирие.
Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.
ООН назвала неприемлемыми нарушения режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта
В ООН разочарованы сообщениями о нарушениях режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта и считают такие нарушения неприемлемыми.
"Генеральный секретарь осуждает любые нападения на районы, в которых проживает гражданское население, и сожалеет о гибели людей", - сказал пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик. Он напомнил, что в выходные глава ООН выступил с заявлением, в котором приветствовал договоренность о прекращении огня в гуманитарных целях, о которой было объявлено 9 октября в Москве главами МИД России, Азербайджана и Армении. Читать далее