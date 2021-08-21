Около 12 тыс. человек покинули Афганистан с момента вступления талибов в Кабул

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 12 тыс. иностранцев и афганских граждан, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, покинули Афганистан с того момента, как в столицу страны вступили боевики радикального движения "Талибан". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО.
"Процесс эвакуации идет медленно, так как это рискованно, поскольку мы не хотим никаких столкновений с участием талибов или мирного населения за пределами аэропорта", - сказал агентству представитель НАТО, пожелавший остаться неизвестным.
По данным Reuters, ранее талибы отвергли свою причастность к ситуации, сложившейся в аэропорту Кабула, и беспорядкам. Представители движения заявили, что западные страны "могли бы разработать план эвакуации получше".
Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-
"Процесс эвакуации идет медленно, так как это рискованно, поскольку мы не хотим никаких столкновений с участием талибов или мирного населения за пределами аэропорта", - сказал агентству представитель НАТО, пожелавший остаться неизвестным.
По данным Reuters, ранее талибы отвергли свою причастность к ситуации, сложившейся в аэропорту Кабула, и беспорядкам. Представители движения заявили, что западные страны "могли бы разработать план эвакуации получше".
Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-