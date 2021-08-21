Около 12 тыс. человек покинули Афганистан с момента вступления талибов в Кабул

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 21 августа 2021
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:18 В России за сутки выявили 21 тыс. заразившихся коронавирусом В мире
11:01 Пенсионер утонул в Лунинецком районе Происшествия
10:55 На МТЗ в дробометном барабане зажало рабочего Происшествия
10:51 Гандболисты минского СКА заняли второе место на турнире в Москве Спорт
10:47 Белорусы победили на старте чемпионата мира по пляжному футболу Спорт
10:42 Установлен участник массовых беспорядков в Новополоцке Происшествия
10:31 Футболисты "Витебска" победили "Слуцк" в матче чемпионата Беларуси Спорт
10:25 ФОТОФАКТ: Фестиваль водных фонариков проходит в Минске Культура
10:24 До +24°С ожидается в Беларуси 22 августа Общество
10:17 МЧС утвердило правила ядерной безопасности реакторных установок АЭС Общество
10:06 Около 12 тыс. человек покинули Афганистан с момента вступления талибов в Кабул В мире
10:00 Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Китая В мире
09:58 Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в Минске в 12 местах Регионы
09:52 Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки Беларуси Галины Орловой Президент
09:51 Умерла народная артистка БССР Галина Орлова Общество
09:41 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 820 фур Регионы
09:38 В Минске автомобилист снес осветительную мачту Происшествия
09:24 Замминистра МАРТ проводит сегодня прямую телефонную линию Общество
09:09 Витебск присоединится к международному флешмобу по аргентинскому танго под открытым небом Афиша
07:00 Лукашенко поздравил с днем рождения Католикоса всех армян Гарегина Второго Президент
20.08.21
20.08.21 23:45 В Марселе произошла стрельба, ранены два человека В мире
20.08.21 23:21 Литва всячески пытается раскачать обстановку в субрегионе - Рачков Общество
20.08.21 23:14 Эйсмонт: европейская политика потеряла свое лицо, поддерживая террористические потуги беглых белорусов   Общество
20.08.21 22:39 Перцов: последние события в Афганистане - это величайшее фиаско в истории США Общество
20.08.21 22:29 В Испании женщина умерла от лихорадки Западного Нила В мире
20.08.21 21:48 БРПО 23 августа даст старт онлайн-проекту по школьным предметам Общество
20.08.21 21:31 Детская студия ансамбля "Хорошки" открывает группы обучения вокалу для воспитанников с 7 лет Культура
20.08.21 21:14 Белорусский ВПК представит более 180 образцов продукции на международном форуме "Армия-2021" Общество
20.08.21 21:05 В Ростовской области пассажирский микроавтобус попал в смертельную аварию В мире
20.08.21 20:56 Мезенцев: вместе Беларусь и Россия становятся конкурентоспособнее и устойчивее ко всем вызовам Политика
Все новости
Все новости
В мире
21 августа 2021, 10:06

Около 12 тыс. человек покинули Афганистан с момента вступления талибов в Кабул

Фото reuters.com
Фото reuters.com
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 12 тыс. иностранцев и афганских граждан, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, покинули Афганистан с того момента, как в столицу страны вступили боевики радикального движения "Талибан". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

"Процесс эвакуации идет медленно, так как это рискованно, поскольку мы не хотим никаких столкновений с участием талибов или мирного населения за пределами аэропорта", - сказал агентству представитель НАТО, пожелавший остаться неизвестным.

По данным Reuters, ранее талибы отвергли свою причастность к ситуации, сложившейся в аэропорту Кабула, и беспорядкам. Представители движения заявили, что западные страны "могли бы разработать план эвакуации получше".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики В мире
Фото из архива В России за сутки выявили 21 тыс. заразившихся коронавирусом
Фото Global Look Press Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Китая
Фото Reuters В Марселе произошла стрельба, ранены два человека
Фото AP Photo В Испании женщина умерла от лихорадки Западного Нила
Фото УГИБДД по Ростовской области В Ростовской области пассажирский микроавтобус попал в смертельную аварию
Фото ТАСС Путин и Меркель провели переговоры в Кремле
Главное
"Чтобы новая власть не загубила государство" - Лукашенко высказался о переменах, врагах Беларуси и новой Конституции
"Нужны движение вперед, перемены, но законные" - Лукашенко об актуальности референдума и новой Конституции
Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 сентября
Странам ЕАЭС необходимо укреплять сотрудничество в условиях внешнего давления - Головченко
Топ-новости
Общественно-политическая ситуация в Беларуси во многом стабилизировалась, но остается непростой - Лукашенко
Лукашенко объяснил, в чем он видит будущую роль Всебелорусского народного собрания
Поддержка экспорта и общие рынки нефти и газа - Петришенко об итогах заседания Евразийского межправсовета
Крутой: в том числе благодаря Минэкономики Беларусь занимает высокие места в мировых рейтингах развития
Ответственность за призывы к санкциям должна быть и будет - Гайдукевич
Алина Никитенко выиграла бронзу юниорского чемпионата мира (U-20) в метании диска
Макей и Мезенцев обсудили белорусско-российское взаимодействие в союзном строительстве
В вузы Беларуси на все формы получения образования зачислено более 48 тыс. абитуриентов
Белстат при поддержке МНС работает над улучшением расчета индекса потребительских цен
Начальник БЖД о перевалке удобрений через альтернативные точки: пропускная способность достаточная
Страхар: взаимодействие государства и частного бизнеса дает новые точки роста экономики
В Беларуси намолочено более 6 млн т зерна
ЕЭК предложит странам ЕАЭС принять общие принципы обеспечения продовольственной безопасности
Белорусские легкоатлеты завоевали золото и серебро на юниорском чемпионате мира
Андрейченко о внесении предложений на личных приемах: люди понимают, что законы пишутся в диалоге
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.