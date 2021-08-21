Около 12 тыс. человек покинули Афганистан с момента вступления талибов в Кабул

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 12 тыс. иностранцев и афганских граждан, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, покинули Афганистан с того момента, как в столицу страны вступили боевики радикального движения "Талибан". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО."Процесс эвакуации идет медленно, так как это рискованно, поскольку мы не хотим никаких столкновений с участием талибов или мирного населения за пределами аэропорта", - сказал агентству представитель НАТО, пожелавший остаться неизвестным.По данным Reuters, ранее талибы отвергли свою причастность к ситуации, сложившейся в аэропорту Кабула, и беспорядкам. Представители движения заявили, что западные страны "могли бы разработать план эвакуации получше".Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-