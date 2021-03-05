Около 25 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тихом океане

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 25 афтершоков магнитудой более 5,0 было зарегистрировано после произошедшего 4 марта землетрясения у берегов Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии, сообщает ТАСС со ссылкой на Австралийскую государственную геофизическую службу.
Ранее 4 марта Геологическая служба США сообщила о произошедшем у берегов Кермадекского архипелага землетрясения магнитудой 8,0. Очаг залегал на глубине 10 км.
Власти ряда островных тихоокеанских государств призвали население покинуть прибрежные районы из-за опасности цунами после мощного землетрясения, зафиксированного в Тихом океане. В частности, Вануату, Новая Каледония и Тонга эвакуировали жителей побережий из-за угрозы цунами.
Австралийский государственный центр рекомендовал жителям острова Норфолк, расположенного в Тихом океане к востоку от Австралии, покинуть прибрежные территории и оставаться на возвышенности.
Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили выпустило предупреждение об угрозе "небольшого цунами".-0-