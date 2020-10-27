Около 30 полицейских ранены при столкновениях с протестующими в Филадельфии

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 30 полицейских получили ранения в результате протестов в ночь на 27 октября в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Об этом сообщает американский новостной канал ABC News.

По данным Департамента полиции Филадельфии, большинство полицейских были травмированы в результате попадания в них кирпичей, тротуарной плитки, камней и прочих снарядов.

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Сообщается также, что после акций арестованы 33 участника протестов. Задержанные атаковали сотрудников правоохранительных органов, а также били окна зданий, совершали акты вандализма и поджигали мусорные контейнеры. Им предъявлены обвинения в массовых беспорядках, нападении на полицейских, грабежах и хранении огнестрельного оружия.

По информации ABC News, протесты в Филадельфии начались после того, как полиция 26 октября застрелила в городе чернокожего молодого человека. 27-летний Уолтер Уоллис, вооруженный ножом, направлялся в сторону полицейских, которые неоднократно призывали его бросить оружие. Рядом с Уоллисом находилась его мать, которая также пыталась успокоить молодого человека. Поскольку призывы полиции не возымели действия, правоохранители несколько раз выстрелили в Уоллиса. Офицер отвез раненого в больницу, где тот скончался от полученных травм, сообщает ТАСС. Семья погибшего сообщила, что он страдал от психических расстройств и постоянно принимал лекарственные препараты.-0-