Около 550 мигрантов были спасены в центральной части Средиземного моря за три дня

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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частная гуманитарная организация Sea-Watch заявила в понедельник, что за три дня спасла около 450 человек в центральной части Средиземного моря у побережья Ливии. За этот же период ливийский патрульный катер подобрал еще около 100 мигрантов, сообщает Infomigrants.
В общей сложности силами Sea-Watch в ходе шести отдельных операций, которые прошли с пятницы по воскресенье, были спасены 453 человека. По меньшей мере 15 мигрантов считаются погибшими. Лодка, в которой они находились, перевернулась в воскресенье у берегов Ливии.
Информационное агентство Associated Press сообщает, что это второе смертельное кораблекрушение с участием мигрантов в Средиземном море, которое произошло чуть более чем за неделю.-0-