Около 74 млн арабов подвержены риску заражения COVID-19 из-за отсутствия доступа к чистой воде - ООН

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно 74 млн жителей арабских стран не имеют возможности вымыть руки с мылом и водой, что крайне важно для профилактики заражения коронавирусом. Об этом говорится в новом исследовании Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА). Его авторы напоминают о дефиците воды в арабском регионе.

В связи с пандемией потребность в воде только для мытья рук увеличивается на 9-12 л на человека в день, не говоря уже о стирке, уборке и мытье пищевых продуктов. И это при том, что в 10 из 22 арабских стран существует острая проблема, связанная с водоснабжением. Около 74 млн человек в регионе не имеют возможности вымыть руки с мылом под проточной водой, поскольку в доме нет водопровода. Все это свидетельствует о том, что жители арабских стран подвержены большему риску заражения. В особой опасности находятся женщины и девочки, которые ежедневно вынуждены выходить из дома за водой.

Эксперты ООН призвали в срочном порядке обеспечить для жителей арабских стран бесплатный доступ к чистой воде и санитарно-гигиеническим услугам, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса. Глава ЭСКЗА Рола Дашти подчеркнула, что многие правительства региона приняли чрезвычайные меры по налаживанию необходимых коммунальных услуг и временно отменили плату за них.

В особо тяжелом положении в регионе оказались беженцы и люди, живущие в зонах конфликтов или в условиях оккупации. В секторе Газа, одном из самых густонаселенных районов мира, только у каждой десятой семьи есть доступ к чистой воде. Во всем регионе Западной Азии насчитывается 26 млн беженцев и вынужденных переселенцев, которые живут без адекватного водоснабжения и элементарных средств санитарии и гигиены.

"Доступ к воде не должен использоваться в качестве орудия войны", - сказала Рола Дашти. Она призвала стороны конфликтов в регионе немедленно объявить перемирие в гуманитарных целях и возобновить усилия по достижению прочного мира. Представитель ООН подчеркнула, что правительства должны сделать все для того, чтобы вода поступала во все районы и чтобы у всех людей были средства для мытья рук. К тому же власти должны активизировать меры по очистке воды и сточных вод с тем, чтобы избежать заражений.

По данным на 16 апреля, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 2 млн, с момента вспышки скончались более 136 тыс. человек.-0-