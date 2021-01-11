Около двух десятков протестующих собрались у здания посольства Армении в Москве

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около двадцати человек, недовольных действиями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались в понедельник у здания армянского посольства в Москве, сообщает ТАСС.
Возле диппредставительства усилен патруль полиции: у здания и на соседних улицах дежурят несколько десятков правоохранителей. Протестующие ведут себя спокойно, полицейские никого не задерживали.
ТАСС сообщили, что идет сбор подписей против контактов Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым до освобождения пленных армянских военнослужащих. По словам собравшихся, сегодня свои подписи поставили примерно 500 человек, не считая тех, кто сделал это с помощью интернета.
Сегодня Пашинян прибыл в Москву, где примет участие в трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Стороны планируют рассмотреть ход реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем региона.-0-