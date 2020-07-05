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05 июля 2020, 20:36

Округ в Китае объявил режим повышенной опасности из-за чумы

Фото AP Photo
Фото AP Photo

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая 5 июня объявили режим повышенной эпидемиологической опасности в связи с угрозой возникновения локальных вспышек чумы. Как говорится в распространенном заявлении региональной администрации, он будет действовать до начала 2021 года, сообщает ТАСС.

Решение об усилении контроля было принято после поступления в местное медицинское учреждение пациента с симптомами, характерными для бубонной чумы. Правительство советует населению следить за личной гигиеной и избегать мест, где водятся грызуны. В случае недомогания и повышения температуры рекомендуется обратиться в больницу.

В КНР запрещена охота на грызунов, нельзя употреблять их в пищу или хранить дома.

В Китае существует четыре уровня контроля при опасности возникновения эпидемии. В округе Баян-Нур введен 3-й (повышенный) режим, при котором меры по предотвращению вспышки массового заболевания курирует уездная администрация. В случае возникновения серьезных признаков ухудшения ситуации проблемой может заняться провинциальное (2-й уровень, высокий) или центральное (1-й уровень, максимальный) правительство.-0-

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