Олимпиада в Токио больше не будет переноситься - МОК

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за COVID-19, пройдут в назначенное время, несмотря на то, что мир до сих пор не справился с пандемией коронавируса. Об этом договорились в Токио глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Есихидэ Суга, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Есихидэ Суга выразил уверенность, что игры пройдут следующим летом. Томас Бах поблагодарил японского премьера за усилия и подчеркнул, что спортивный праздник станет символом солидарности в посткоронавирусную эпоху. По данным агентства Kyodo, Международный олимпийский комитет (МОК) будет способствовать обеспечению вакциной от нового коронавируса спортсменов и других членов команд, которые примут участие в летних Олимпийских играх.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Планируется, что Игры будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения.-0-