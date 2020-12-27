ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 27 декабря 2020
Минск Облачно с прояснениями -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:12 В некоторых домах на пр. Независимости 28 декабря временно не будет холодной воды Регионы
16:51 В Камеруне при столкновении автобуса с грузовиком погибли 37 человек В мире
16:46 ФОТОФАКТ: Праздник "Новый год в Здравнево" прошел в музее-усадьбе Ильи Репина Регионы
16:24 Оман откроет границы 29 декабря В мире
16:01 ФОТОФАКТ: Мобильный каток работает у Дворца спорта Регионы
15:38 На Европу обрушился ураган "Белла" В мире
15:07 Президентские и парламентские выборы проходят в Нигере В мире
14:49 Баскетболисты "Рубона" завоевали бронзу розыгрыша Кубка Беларуси Спорт
14:37 Купить ели в кадках и высадить весной - Минлесхоз предлагает сохранить новогодние деревья Общество
14:33 В Китае мужчина с ножом напал на прохожих, погибли семь человек В мире
14:02 "Белпочта" вручила новогодние подарки воспитанникам специальных яслей-сада в Минске Общество
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1825 пациентов с COVID-19, выписаны 1498 Общество
13:07 В Китае использование допинга будет уголовным преступлением В мире
12:56 Биткоин установил новый максимум выше $27,7 тыс. В мире
12:09 Оранжевый уровень опасности объявлен на 28 декабря из-за порывистого ветра Общество
12:01 СК завершил расследование в отношении еще одного участника августовских беспорядков Происшествия
11:31 В России за сутки выявили почти 28,3 тыс. заболевших коронавирусом В мире
11:29 Глава ВОЗ считает COVID-19 не последней пандемией В мире
11:04 Милиция усилит меры безопасности в новогодние праздники Общество
10:48 В Копыльском районе рыбак провалился под лед Происшествия
10:08 БелТПП присоединилась к благотворительной акции "Наши дети" Общество
10:04 ЕС начинает массовую вакцинацию от коронавируса В мире
09:57 В Барановичах горел кофейный цех Происшествия
09:55 Фотоэкспозиция "Братские народы - защитники Беларуси" открылась в Токио Общество
09:23 Два человека погибли при пожаре в Дрогичинском районе Происшествия
09:11 Перцов: Запад критикует Беларусь, не видя бревна в своем глазу Общество
09:07 Гайдукевич: предотвращение попытки госпереворота в Беларуси - главный политический итог года Общество
09:03 Театр эстрады принимает участие в благотворительной акции "Наши дети" Культура
00:59 В центре Берлина произошла стрельба В мире
00:29 В Австрии с 26 декабря начался третий жесткий карантин В мире
Все новости
Все новости
В мире
27 декабря 2020, 16:24

Оман откроет границы 29 декабря

Фото Agence France-Presse
Фото Agence France-Presse
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1825 пациентов с COVID-19, выписаны 1498
В России за сутки выявили почти 28,3 тыс. заболевших коронавирусом

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оман принял решение открыть границы с 29 декабря. Ограничения были введены из-за нового штамма коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

С 29 декабря прекращается действие постановления о запрете въезда и выезда из страны через различные порты. Сегодня в Омане началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer-BioNTech. Предполагается, что прививки получат более 60% населения.

Воздушные, морские и сухопутные границы были закрыты с 22 декабря. Такие шаги на фоне мутации коронавируса приняли Саудовская Аравия и Кувейт.

По информации Минздрава Омана, коронавирус был подтвержден у 128 тыс. человек, умерли 1 495 человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация вирус Оман
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото depositphotos В Камеруне при столкновении автобуса с грузовиком погибли 37 человек
Фото Reuters На Европу обрушился ураган "Белла"
Мохамед Базум. Фото La Мajalla Президентские и парламентские выборы проходят в Нигере
Фото Getty Images В Китае мужчина с ножом напал на прохожих, погибли семь человек
Фото из архива В Китае использование допинга будет уголовным преступлением
Reuters Биткоин установил новый максимум выше $27,7 тыс.
Главное
Александр Лукашенко во время посещения больницы Лукашенко: главным принципом вакцинации от коронавируса будет добровольность
Налоговый кодекс - взгляд изнутри
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1825 пациентов с COVID-19, выписаны 1498
ФОТОФАКТ: Участники автопробега "За единую Беларусь!" посетили Могилевскую область
Топ-новости
В Беларуси детям уделяется большое внимание - Кочанова
Гайдукевич: предотвращение попытки госпереворота в Беларуси - главный политический итог года
Фотоэкспозиция "Братские народы - защитники Беларуси" открылась в Токио
Милиция усилит меры безопасности в новогодние праздники
В некоторых домах на пр. Независимости 28 декабря временно не будет холодной воды
Купить ели в кадках и высадить весной - Минлесхоз предлагает сохранить новогодние деревья
ФОТОФАКТ: Мобильный каток работает у Дворца спорта
Вода надлежащего качества вернулась ряду потребителей в Минске
Около 60 км белорусско-украинской границы в радиационной зоне охраняют пограничники заставы "Хойники"
Беларусь готова к сотрудничеству с Томской областью в экономической, гуманитарной и научной сферах - Худык
Директор "Амкодор-Спецсервис": мы проводим ТО техники даже в полевых условиях
РЕПОРТАЖ: Витебская семья в четвертом поколении хранит католические рождественские традиции
В Китае использование допинга будет уголовным преступлением
В Беларуси с 1 января оплатить проезд по дорогам можно будет картами "Мир"
В преддверии дня рождения БЖД около 500 лучших представителей трудовых коллективов получили награды
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.