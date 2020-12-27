Оман откроет границы 29 декабря

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оман принял решение открыть границы с 29 декабря. Ограничения были введены из-за нового штамма коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

С 29 декабря прекращается действие постановления о запрете въезда и выезда из страны через различные порты. Сегодня в Омане началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer-BioNTech. Предполагается, что прививки получат более 60% населения.

Воздушные, морские и сухопутные границы были закрыты с 22 декабря. Такие шаги на фоне мутации коронавируса приняли Саудовская Аравия и Кувейт.

По информации Минздрава Омана, коронавирус был подтвержден у 128 тыс. человек, умерли 1 495 человек.-0-