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06 декабря 2021, 00:36

Омикрон-штамм мог мутировать среди животных и перейти на людей

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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особенности мутации нового штамма коронавируса "омикрон" могут свидетельствовать о том, что его мутация произошла в популяции крупных животных, а после передалась человеку. Такую информацию сообщает ТАСС.

Нулевым пациентом с "омикроном" считается человек с иммунодефицитом, хронически больной ВИЧ-инфекцией, у которого также был хронический ковид. Предполагается, что COVID-19 мутировал у него в организме. В Южной Африке люди достаточно тесно контактируют с дикой природой. COVID-19 уходит в популяции крупных млекопитающих и там эволюционирует. Потому что именно межвидовые переходы вирусов вызывают наиболее яркие отличия в комбинаторике белков, формируют генетическое разнообразие.

Есть вероятность, что нулевой пациент с омикрон-штаммом мог быть установлен неправильно. Ученые могли зафиксировать в качестве нулевого пациента человека с иммунодефицитом, но абсолютно не факт, что он установлен правильно. Пациент мог заразиться от местных охотников, южноафриканских рейнджеров, еще кого-то, кто уходит в саванну, кто работает в заповедниках.-0-

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