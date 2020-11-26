ООН: более 3 млн жителей Сирии нуждаются в срочной помощи

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии зимы более 3 млн сирийцев нуждаются в срочной помощи. Об этом заявил членам Совета Безопасности исполняющий обязанности заместителя Координатора чрезвычайной помощи ООН Рамеш Раджасингхам, отчитываясь о текущей гуманитарной ситуации в Сирии, сообщает Центр новостей ООН.

По оценкам ООН, в настоящее время 6,7 млн сирийцев являются внутренне перемещенными лицами, причем треть из них не имеют надлежащего жилья. "Зимнее ненастье - невероятно тяжелое испытание для тех, у кого нет надежной крыши над головой, - сказал Рамеш Раджасингхам. - По нашим оценкам, более 3 млн человек по всей Сирии нуждаются в экстренной помощи в этот зимний сезон. Наши коллеги прилагают все усилия, чтобы обеспечить семьи по всей Сирии всем необходимым, чтобы помочь им пережить зиму".

Перед лицом надвигающихся холодов состояние экономики Сирии не предвещает ее жителям ничего хорошего, подчеркнул представитель ООН. Цены на предметы первой необходимости находятся на исторически высоком уровне. Стоимость субсидированного хлеба, на который полагаются самые бедные и наиболее уязвимые семьи, в прошлом месяце увеличилась вдвое, а вес порции снизился на 15%. Цена продовольственной корзины увеличилась на 247% с октября 2019 года и сейчас она самая высокая за всю историю мониторинга цен в Сирии, который ООН начала проводить в 2013 году. "Это означает, что все больше сирийцев не могут прокормить свои семьи", - подчеркнул представитель ООН.

После подписания соглашения о прекращении огня около 240 тыс. внутренних переселенцев вернулись в города и деревни в Идлибе и Алеппо. Однако обстрелы этих районов и авиаудары по ним продолжаются: в ноябре на северо-западе страны погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, включая детей, и еще не менее 15 человек получили ранения.

"Мы с тревогой наблюдаем рост использования мин и самодельных взрывных устройств. На днях в результате взрывов в Эль-Бабе и Африне погибли восемь мирных жителей и более 30 получили ранения", - сказал Рамеш Раджасингхам.

На фоне продолжающегося насилия в Сирии международное сообщество стремится наладить работу местных медицинских служб. Во все 17 больниц и 106 пунктов оказания первичной медико-санитарной помощи на северо-востоке страны регулярно поставляют медикаменты.

"Ежемесячно в рамках гуманитарной операции в Сирии помощь получают в среднем 7,4 млн человек. Это было бы невозможно без исключительной приверженности своему долгу и стойкости наших коллег, которые в подавляющем большинстве являются сирийцами и сами страдают от гуманитарного кризиса. Они доставляют помощь в сложнейших обстоятельствах с риском для жизни. Наш долг - защитить этих людей", - подчеркнул Рамеш Раджасингхам.-0-