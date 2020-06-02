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02 июня 2020, 08:50

ООН призвала участников протестов в США выражать свои требования мирным путем

Стефан Дюжаррик.Фото ООН
Стефан Дюжаррик.Фото ООН

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель пресс-службы генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, говоря об охвативших десятки американских городов беспорядках, напомнил о необходимости не допускать жестокости со стороны правоохранительных сил, прислушиваться к протестующим. Также он призвал демонстрантов отказаться от насилия, сообщает Центр новостей ООН.

Стефан Дюжаррик напомнил на ежедневном брифинге для журналистов, что подобные беспорядки происходили и раньше в самых разных частях мира, и позиция главы ООН остается неизменной: "Нужно прислушаться к требованиям протестующих". При этом, по мнению Стефана Дюжаррика, требования необходимо высказывать мирными способами, а власти, принимая ответные действия, обязаны проявлять сдержанность.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с осуждением убийства Флойда. Она также призвала протестующих воздерживаться от насилия.

Пресс-секретарь Антониу Гутерриша призвал власти всех стран не создавать почву для дискриминации отдельных групп населения. "В США, как и в любой другой стране мира, культурно-этническое многообразие - это преимущество, а не угроза", - заявил Стефан Дюжаррик, но предупредил, что обеспечить социальную сплоченность можно, только приложив серьезные усилия, в том числе устраняя вероятность дискриминации, обеспечивая социальную защиту населения и создавая равные возможности для всех граждан.

Как сообщалось, в ряде американских штатов с начала минувшей недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве. В десятках городов США в связи с беспорядками введен комендантский час.-0-

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