ООН призвала власти Кыргызстана придерживаться законодательства страны

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Центральной Азии Наталья Герман встретилась в Бишкеке с премьер-министром Кыргызстана и исполняющим обязанности президента республики Садыром Жапаровым, сообщает Центр новостей ООН.

Во время переговоров Наталья Герман призвала представителей власти придерживаться в своих решениях Конституции и законодательства страны, а также следить, чтобы все принимаемые меры были инклюзивны и прозрачны.

"Со своей стороны ООН и дальше готова поддерживать усилия Кыргызстана по выходу из кризиса", - сообщил в связи с визитом спецпредставителя ООН в Бишкек пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик. Визит Натальи Герман в столицу Кыргызстана, по словам Стефана Дюжаррика, продлится до конца недели.

В Кыргызстане после парламентских выборов, которые прошли 4 октября, вспыхнули массовые протесты, впоследствии результаты голосования были признаны недействительными. 6 октября Генеральный секретарь ООН призвал жителей страны к диалогу.-0-