ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 1 апреля 2020
Минск Облачно с прояснениями -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:09 Греческий круизный лайнер помещен на карантин после выявления на борту 20 случаев COVID-19 В мире
31.03.20
31.03.20 23:46 ЕЭК из-за коронавируса запретила вывозить за пределы ЕАЭС крупы, муку, лук и чеснок Экономика
31.03.20 23:13 Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе города Хомс В мире
31.03.20 22:35 ООН призывает освободить из-под стражи мигрантов и беженцев В мире
31.03.20 22:07 Облздрав: у скончавшегося в Витебске актера было множество сопутствующих заболеваний Общество
31.03.20 22:04 Хоккеисты "Юности" в овертайме выиграли у "Шахтера" и повели в финальной серии чемпионата Беларуси со счетом 2:1 Спорт
31.03.20 22:03 Кочанова: у местных органов власти достаточно самостоятельности для эффективной работы Политика
31.03.20 21:59 Кочанова о президентских выборах: думаю, они пройдут организованно и слаженно Политика
31.03.20 21:55 В США от COVID-19 умерло больше людей, чем в Китае В мире
31.03.20 21:46 О рекомендациях ВОЗ и поддержке экономики - Кочанова рассказала, как в Беларуси борются с коронавирусом Общество
31.03.20 21:24 Трамп инициирует очередной пакет помощи экономике США на $2 трлн В мире
31.03.20 21:21 Ирак в апреле нарастит добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки В мире
31.03.20 20:51 ЕС готов обсуждать любые системные усилия для помощи Беларуси в борьбе с коронавирусом Общество
31.03.20 20:16 В Пружанском районе погиб военнослужащий Происшествия
31.03.20 19:43 Заявки на поставку нефти на НПЗ Беларуси в апреле поданы на около 1 млн т Экономика
31.03.20 19:34 Минсвязи выпустит марки из серии "Миксомицеты" Общество
31.03.20 19:14 В Республике Корея на фоне эпидемии коронавируса учебный год начнется с онлайн-занятий В мире
31.03.20 19:04 В базу волонтеров Красного Креста в Могилевской области вошли почти 250 человек Регионы
31.03.20 18:38 Арина Соболенко вручила удостоверения мастера спорта Беларуси теннисистам-колясочникам Спорт
31.03.20 18:36 Предприятиям "Марко" и БМЗ возместят часть процентов за пользование кредитами Экономика
31.03.20 18:29 Великобритания и Швеция благодарят Беларусь за авиарейсы и помощь в доставке граждан на родину Общество
31.03.20 18:23 Кружковая работа в отделениях дневного пребывания приостанавливается Общество
31.03.20 18:14 Распространение вирусов зависит от поведения заболевшего и окружающих - брестский врач-инфекционист Регионы
31.03.20 17:59 Сельхозорганизации и фермерские хозяйства Беларуси планируют собрать более 1 млн т картофеля Экономика
31.03.20 17:48 "Беларусьфильм" предлагает пересмотреть онлайн классику отечественного кино Культура
31.03.20 17:46 БМЗ в 2019 году экспортировал металлопродукцию на $1,16 млрд Экономика
31.03.20 17:46 Более 31 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси Общество
31.03.20 17:42 В парламенте считают недопустимым распространение слухов о коронавирусе Политика
31.03.20 17:35 В трех столичных кинотеатрах приостановят показы Регионы
31.03.20 17:31 Исполком ФХБ предложил новый формат проведения чемпионата страны Спорт
Все новости
Все новости
В мире
31 марта 2020, 22:35

ООН призывает освободить из-под стражи мигрантов и беженцев

Фото Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ)
Фото Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ)
Новости темы "Распространение коронавируса"
В США от COVID-19 умерло больше людей, чем в Китае
О рекомендациях ВОЗ и поддержке экономики - Кочанова рассказала, как в Беларуси борются с коронавирусом

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Международная организация по миграции (МОМ) и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призывает страны освободить из-под стражи мигрантов и беженцев в связи с опасностью, вызываемой коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное во вторник в Женеве заявление данных организаций.

В ООН обеспокоены условиями, в которых содержатся беженцы и мигранты в официальных и неофициальных местах задержания. Учитывая, что заболевания, вызываемые COVID-19, могут приводить к летальным исходам, УВКПЧ, МОМ и УВКБ призывают выпустить на свободу детей-мигрантов вместе с семьями, а также тех, кто находится под стражей без достаточных законных оснований.

Авторы заявления также настаивают, что мигранты и беженцы должны получать равный доступ к медицинским услугам и рекомендуют применять к ним все те же меры по предотвращению заражения, которые действуют в каждой из стран.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
беженцы болезни вирус ООН Швейцария
Новости рубрики В мире
Фото searchmap.eu Греческий круизный лайнер помещен на карантин после выявления на борту 20 случаев COVID-19
Фото iamahumanstory.com Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе города Хомс
Фото Синьхуа - БЕЛТА В США от COVID-19 умерло больше людей, чем в Китае
Фото Синьхуа - БЕЛТА Трамп инициирует очередной пакет помощи экономике США на $2 трлн
Фото AP Photo Ирак в апреле нарастит добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки
Чон Се Гюн. Фото Kyodo News В Республике Корея на фоне эпидемии коронавируса учебный год начнется с онлайн-занятий
Главное
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова Лукашенко обсудил с Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса
Лукашенко призывает на фоне распространения вирусов поберечь пожилых людей
О рекомендациях ВОЗ и поддержке экономики - Кочанова рассказала, как в Беларуси борются с коронавирусом
"Рафаэль", искренне ваш! В столичном комплексе "Маяк Минска" - последние свободные квартиры
Топ-новости
Лукашенко о кризисе из-за коронавируса: надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно
Эйсмонт рассказала о причинах поручения Лукашенко пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ
Кочанова о президентских выборах: думаю, они пройдут организованно и слаженно
Более 31 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси
ЕЭК из-за коронавируса запретила вывозить за пределы ЕАЭС крупы, муку, лук и чеснок
Великобритания и Швеция благодарят Беларусь за авиарейсы и помощь в доставке граждан на родину
ЕС готов обсуждать любые системные усилия для помощи Беларуси в борьбе с коронавирусом
Электронное здравоохранение и умные города - какие проекты могут войти в новую инновационную программу
Почти 3 тыс. заявок пожилых белорусов на доставку продуктов и лекарств уже выполнено
Снижение аренды, "кассы взаимопомощи" - профсоюзы предлагают допмеры поддержки работников
Дипломаты актуализируют списки белорусов в Индии, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш, на Мальдивах
На белорусские НПЗ в апреле поступит 1-2 млн т нефти - "Белнефтехим"
Распространение вирусов зависит от поведения заболевшего и окружающих - брестский врач-инфекционист
Порывистый ветер и до -9°С ожидается в Беларуси 1 апреля
Мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы предлагается ввести в Беларуси
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.