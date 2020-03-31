ООН призывает освободить из-под стражи мигрантов и беженцев

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Международная организация по миграции (МОМ) и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призывает страны освободить из-под стражи мигрантов и беженцев в связи с опасностью, вызываемой коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное во вторник в Женеве заявление данных организаций.

В ООН обеспокоены условиями, в которых содержатся беженцы и мигранты в официальных и неофициальных местах задержания. Учитывая, что заболевания, вызываемые COVID-19, могут приводить к летальным исходам, УВКПЧ, МОМ и УВКБ призывают выпустить на свободу детей-мигрантов вместе с семьями, а также тех, кто находится под стражей без достаточных законных оснований.

Авторы заявления также настаивают, что мигранты и беженцы должны получать равный доступ к медицинским услугам и рекомендуют применять к ним все те же меры по предотвращению заражения, которые действуют в каждой из стран.-0-