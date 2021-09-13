ООН: санкции против Афганистана не должны затрагивать гуманитарную работу

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции международного сообщества в отношении Афганистана не должны распространяться на работу по оказанию гуманитарной помощи. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает ТАСС.

Радикальное движение "Талибан" предоставило ООН письменные обязательства по обеспечению безопасности работы с целью доставки гуманитарной помощи, указал Мартин Гриффитс. "Вчера мы получили от талибов письменное согласие и обязательства обеспечить безопасность миссии ООН по доставке помощи", - сказал он.

Мартин Гриффитс отметил, что жители Афганистана остро нуждаются в помощи и соответствующие агентства всемирной организации уже приступили к работе по увеличению ее объемов. "ООН быстро наращивает присутствие своего персонала и возможности по удовлетворению срочных потребностей людей в помощи", - добавил он.

Заместитель генсека также подчеркнул, что решение международным сообществом политических задач в отношениях с талибами не должно отражаться на работе по оказанию помощи нуждающимся в ней жителям страны. "Жизни миллионов мирных афганцев находятся на кону, так что любые санкции и контртеррористические меры стран - членов ООН не должны затрагивать беспристрастную гуманитарную деятельность", - указал он.

В Женеве проходит созванная генсеком всемирной организации конференция по сбору средств для помощи Афганистану. Ее цель - обеспечить финансирование в размере $606 млн на ближайшие четыре месяца для гуманитарной работы ООН.-0-