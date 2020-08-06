ООН: спустя 75 лет после трагедии в Хиросиме человечество не избавилось от ядерного оружия

Хиросима после того, как на город была сброшена ядерная бомба в августе 1995 года. Фото ООН

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С самых первых дней своего рождения в 1945 году Организация Объединенных Наций признавала необходимость полного запрещения ядерного оружия. Однако даже спустя 75 лет после атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки человечество не достигло поставленной цели. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по случаю очередной годовщины трагедии, последствия которой ощущаются до сих пор, сообщает Центр новостей ООН.

США нанесли ядерный удар по Хиросиме 6 августа, а три дня спустя ядерный гриб поднялся над другим японским городом - Нагасаки. Общее число погибших - от 90 тыс. до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 тыс. до 80 тыс. человек в Нагасаки. Масштабы разрушений и человеческих страданий не поддаются описанию. Вместе с тем, как подчеркнул генсек ООН, местные жители, пережившие трагедию, предпочли стать "символом стойкости и надежды". Он напомнил, что во имя благополучия всего человечества "хибакуся" (так в Японии называют тех, кто остался в живых после атомных бомбардировок) стали активными сторонниками всеобщего запрещения ядерного оружия.

"75 лет - достаточный срок, чтобы понять: владение ядерным оружием подрывает, а не укрепляет безопасность", - подчеркнул глава ООН. Он с сожалением отметил, что созданные в годы холодной войны системы контроля над вооружением разрушаются.

"Разногласия, недоверие и отказ от диалога могут привести мир к бесконтрольной стратегической гонке ядерного вооружения, - предупредил Антониу Гутерриш. - Государства, владеющие ядерным оружием, модернизируют свои арсеналы и создают новое опасное оружие и системы его доставки". По его словам, эта тенденция может привести к преднамеренному или даже случайному использованию оружия массового уничтожения. Он призвал международное сообщество приложить усилия для полной ликвидации смертоносных арсеналов. По его словам, все страны могут сыграть позитивную роль в этом вопросе, но главная ответственность лежит на странах, владеющих ядерным оружием.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был подписан 1 июля 1968 года и вступил в силу в 1970 году. ДНЯО закрепил статус ядерных держав за пятью государствами - Великобританией, США, Китаем, СССР и Францией. Договор был призван предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия.

С одной стороны, арсеналы стран "ядерной пятерки" были узаконены, с другой, все прочие страны, подписав документ, лишались права создавать или приобретать ядерное оружие. Государства - члены ядерного клуба обязались не передавать технологии создания ядерного оружия и добиваться полной ликвидации ядерных арсеналов.

В 1996 году был принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Для вступления договора в силу он должен быть ратифицирован государствами со значительным ядерным потенциалом. Выступая на мероприятии, посвященном 75-й годовщине трагедии Хиросимы, исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ Лассина Зербо призвал государства не допустить отхода от доктрины всеобщего ядерного разоружения. Он призвал международное сообщество сохранять оптимизм и добиваться вступления в силу договора.-0-