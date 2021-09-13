ООН: существует серьезная угроза полного экономического коллапса Афганистана

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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угроза полного экономического коллапса Афганистана является серьезной. Такое мнение сегодня на донорской конференции по Афганистану высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.
Антониу Гутерриш обратил внимание на серьезность угрозы. "Возможности получить наличные деньги крайне ограничены, а наличные - это кровь экономики", - отметил он.
Генсек ООН добавил, что в условиях рестрикций, введенных в отношении Афганистана, необходимо не допустить обрушения экономической системы страны.
Также сообщается, что участники конференции пообещали предоставить Афганистану помощь на общую сумму более $1 млрд.-0-